Lotta scudetto, Ranieri: «L’Inter ha un vantaggio sulle inseguitrici»

Claudio Ranieri ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto tra Inter e Milan. Il tecnico blucerchiato non si sbilancia e manda un messaggio chiaro ad entrambi le contendenti sul fatto che il girone di ritorno sia ancora aperto a qualsiasi ribaltone di classifica.

«È un campionato che ha già proposto diversi cambiamenti nei pronostici, quindi lo considero ancora aperto in tutte le posizioni della classifica. Pur considerando Inter e Milan due squadre forti, che certamente stanno facendo bene, non mi sento ancora di stringere solo a loro il discorso scudetto. C’è l’incognita-Covi che è un punto di domanda per tutte le persone che come abbiamo visto non risparmia neppure lo sport, giochiamo in stadi vuoti con un fattore ambientale mai ben definito, insomma, ci sono varianti e variabili con le quali non abbiamo mai dovuto fare i conti. Inter e Milan ora sono davanti: nerazzurri con il “vantaggio” di avere solo l’impegno italiano, i rossoneri con la capacità di rialzarsi sempre come hanno disastrato anche nell’ultimo turno».