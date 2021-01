Napoli, Lozano: «Insigne? Il calcio è così. Ora può succedere di tutto»

Hirving Lozano si racconta: ecco le parole del messicano che spazia dalla sconfitta con la Juve alla sua crescita. Le sue parole

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Le sue parole.

CRESCITA IN QUESTA STAGIONE – «Ci siamo parlati col mister e chiarito ogni cosa quand’è arrivato, ho cercato di capire cosa volesse da me in campo. Lui mi ha dato l’opportunità di giocare e io l’ho sfruttata nel miglior modo possibile e cercando di dimostrare quanto valgo. Devo continuare a lavorare così».

CRITICHE A INSIGNE E GARA CON LA JUVE – «Questo è un momento difficile per noi nello spogliatoio, ma dobbiamo andare avanti tutti insieme. Il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Abbiamo altri obiettivi e quindi bisogna andare in campo e fare ciò che vuole il mister. Il campionato è lungo e dobbiamo pensare partita dopo partita, può ancora succedere di tutto».

SCUDETTO – «Come detto, è un anno particolare ed il mister ci dice che può succedere di tutto. Bisogna essere positivi e provare a vincere ogni gara».

EUROPA LEAGUE – «Per noi è molto importante. Il Granada è una squadra pericolosa, che gioca all’attacco, proveremo a fare più strada possibile in questa competizione».