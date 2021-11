Lozano: «Il Napoli è competitivo ma vorrei andare in un club più grande»

Hirving Lozano senza giri di parole ha dichiarato di voler trasferirsi in un club più grande del Napoli: le parole del messicano

Senza giri di parole Hirving Lozano dichiara qual è la sua intenzione per il futuro. Le sue parole a Azteca Deportes.

FUTURO – «Credo di far parte di in un club molto competitivo con compagni molto competitivi, ed in questo è cresciuto molto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Io mi considero un giocatore molto competitivo e con obiettivi chiari, la verità è che sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo passo. Andiamo, però, passo dopo passo, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico e spero che possa accadere questo».