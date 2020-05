Lozano, occhi fissi dalla Premier: il messicano nelle liste inglesi

Hirving Lozano è finito nella lista di vari club di Premier League. Il giovane messicano piace a varie squadre, tra cui lo United

Non è stata una stagione particolarmente esaltante per Hirving Lozano, che al Napoli non ha mostrato tutte le sue potenzialità. Questo non ha impedito a vari club di Premier di mettergli gli occhi addosso. Come riporta infatti il Corriere dello Sport, in Messico girano voci su un interesse da parte delle inglesi per il giocatore.

Sarebbero diverse le squadre interessate all’attaccante: su tutte ci sarebbero Tottenham, Arsenal, Everton e soprattutto Manchester United, che ha nel mirino anche Koulibaly.