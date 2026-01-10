Luca Zidane perde la testa: il figlio di Zizou protagonista di una rissa dopo Algeria Nigeria. Cos’è successo – FOTO

Luca Zidane si è reso protagonista di una rissa dopo Algeria Nigeria. Cos’è successo per quanto riguarda il figlio di Zizou – FOTO

Doveva essere una notte di festa per il calcio africano, la celebrazione di una semifinale conquistata, ma la sfida di Marrakech tra Algeria e Nigeria si è chiusa nel peggiore dei modi. Il tabellone segna 0-2 per le Super Eagles, che staccano il pass per il turno successivo, ma l’immagine che resterà impressa di questo quarto di finale non è un gol o una giocata tecnica, bensì il caos scoppiato al fischio finale. La tensione, accumulata durante novanta minuti di battaglia tattica e agonistica, è esplosa in una rissa furibonda che ha visto protagonisti principali Luca Zidane e Raphael Onyedika.

La miccia e lo scontro

Tutto accade nell’istante in cui l’arbitro decreta la fine delle ostilità. Invece dei saluti di rito, in mezzo al campo si accende un parapiglia. Luca Zidane, portiere dell’Algeria e figlio d’arte ha perso il controllo. Evidentemente frustrato per l’eliminazione e per qualche parola di troppo volata nei minuti di recupero, il numero uno algerino si è scagliato contro Raphael Onyedika. Il centrocampista nigeriano del Club Brugge non si è tirato indietro.

Spintoni e intervento delle panchine

Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: un faccia a faccia durissimo, seguito da spintoni reciproci che hanno innescato una reazione a catena. In pochi secondi si è creato un capannello di uomini, una vera e propria mischia da rugby con compagni di squadra e membri degli staff tecnici corsi in campo chi per dividere i due litiganti, chi per partecipare alla zuffa. Le immagini televisive hanno mostrato un finale disastroso per l’immagine della competizione ospitata dal Marocco, con gli steward costretti a faticare non poco per riportare la calma e scortare le squadre negli spogliatoi.

Il verdetto del campo

Quando la polvere si sarà posata, resterà il verdetto sportivo: la Nigeria elimina l’Algeria con un solido 2-0 e prosegue il suo cammino. Ora per le Super Eagles c’è l’ostacolo più duro: la semifinale contro i padroni di casa del Marocco. Ma l’attenzione nelle prossime ore sarà tutta per il giudice sportivo: per Zidane e Onyedika, protagonisti di questo triste epilogo, potrebbero arrivare sanzioni pesanti che rischierebbero di compromettere il prosieguo del torneo per il nigeriano.