Lucca-Napoli, affare fatto per il centravanti dell'Udinese. Le cifre del grande affare azzurro - Calcio News 24

Lucca-Napoli: accordo verbale raggiunto, si lavora ai dettagli finali. La situazione attuale della squadra azzurra

Il trasferimento di Lorenzo Lucca al Napoli è ormai vicinissimo alla fumata bianca. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Di Marzio, l’intesa verbale tra il club partenopeo e l’Udinese, squadra che detiene il cartellino dell’attaccante classe 2000, è stata già raggiunta. Ora le due società sono in contatto continuo per definire gli ultimi dettagli, soprattutto legati ai bonus, prima di formalizzare definitivamente l’accordo.

L’attaccante toscano, che ha attirato l’interesse del Napoli per le sue caratteristiche fisiche e tecniche, attende solo il via libera per mettersi in viaggio verso la città partenopea e sottoporsi alle visite mediche di rito, fondamentali per completare l’operazione di mercato. La trattativa è in una fase avanzata, ma rimangono ancora alcuni aspetti da sistemare prima della firma definitiva.

Uno dei punti più discussi riguarda la possibile inserzione di una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, richiesta inizialmente dall’Udinese per tutelarsi in caso di eventuali offerte future per Lucca. Tuttavia, il Napoli sembra non voler accettare questa condizione, ritenendo troppo elevata la cifra e preferendo una formula differente o l’assenza di clausole particolarmente restrittive. Questo aspetto resta quindi l’ultimo scoglio da superare tra i due club.

L’accordo Lucca-Napoli rappresenta un investimento importante per il futuro del club partenopeo, che punta a rafforzare il proprio reparto offensivo con un giovane talento emergente. Lucca, infatti, è considerato un attaccante dal grande potenziale, capace di crescere ulteriormente e di imporsi anche in Serie A.

In sintesi, la trattativa tra Napoli e Udinese per Lucca è ormai in dirittura d’arrivo, con l’intesa verbale già raggiunta e la formalizzazione che potrebbe avvenire a breve. Il giovane attaccante è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia azzurra, in attesa solo della conclusione delle ultime formalità e della conferma ufficiale da parte dei club coinvolti.