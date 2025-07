Lucca al Napoli ora è ufficiale: formula e dettagli del trasferimento dall’Udinese dell’attaccante. Conte ha l’alternativa a Lukaku

Ora è ufficiale: Lorenzo Lucca è un nuovo calciatore del Napoli. Dopo giorni di trattative e attesa, il club partenopeo ha formalizzato l’ingaggio del centravanti, mettendo a disposizione del tecnico Antonio Conte una nuova e importante pedina per il reparto offensivo. L’annuncio è arrivato attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali della società.

Il comunicato del club

La SSC Napoli ha ufficializzato l’operazione con un comunicato conciso e diretto, che non lascia spazio a interpretazioni:

La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall’Udinese Calcio.

La formula scelta è dunque quella del prestito con obbligo di riscatto, una mossa strategica che permette al Napoli di assicurarsi da subito il giocatore, rendendo il suo trasferimento definitivo al termine della prossima stagione. Come da tradizione per i nuovi acquisti, all’annuncio ufficiale è seguito il benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha salutato l’arrivo dell’attaccante con il suo consueto tweet, sigillando di fatto l’inizio della nuova avventura di Lucca in maglia azzurra.

Con i suoi oltre due metri di altezza, Lucca porta a Napoli caratteristiche fisiche uniche all’interno della rosa: una “torre” capace di dominare nel gioco aereo e di offrire una soluzione tattica differente a Lukaku, ma ideale per gli schemi di Conte. Dopo un’ottima stagione all’Udinese, per il giovane attaccante italiano inizia ora la grande sfida in una piazza ambiziosa, con l’obiettivo di confermarsi ad alti livelli e contribuire alla corsa per i vertici del campionato. La tifoseria napoletana è pronta ad accogliere il suo nuovo gigante.