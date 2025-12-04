Lucca, ripartenza per il centravanti del Napoli? I giudizi dei quotidiani più importanti sulla punta

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, sotto i giudizi considerando anche il goal realizzato

È una vita complicata quella del centravanti di scorta a Napoli, specialmente se ti chiami Lorenzo Lucca e devi convivere con due pesi massimi: il costo del tuo cartellino (35 milioni di euro) e la concorrenza spietata di Hojlund e Lukaku.La sua serata di Coppa Italia contro il Cagliari racchiude perfettamente questa sua condizione agrodolce. Il primo tempo è un sorriso: al 28′, Lucca fa esattamente quello che gli si chiede. Sfrutta la sua stazza sul traversone di Vergara e con un colpo di testa, specialità della casa, porta avanti gli azzurri. Sembra la notte della liberazione. Invece, il secondo atto è più amaro.

Al 23′ della ripresa viene richiamato in panchina proprio per far spazio a Hojlund. Dagli spalti del Maradona piove qualche fischio ingeneroso, poi fortunatamente coperto dagli applausi d’incoraggiamento. Lucca esce con espressione professionale, ma con un evidente velo di dispiacere. Vivere all’ombra di due titolari così ingombranti è un’arma a doppio taglio: si impara, ma si rischia l’irrilevanza.

Per ora, il suo bottino stagionale è fermo a due reti totali (una in A al Pisa, una ieri). Troppo poco per l’investimento fatto, ma abbastanza per chiedere ancora un po’ di pazienza. Ecco i voti dei tre quotidiani sportivi, tutti concordi nel ritenere la sua prova meritevole del 6,5 in pagella.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – «Trova il gol, non il feeling con il popolo napoletano: fischi e applausi quando esce. Un po’ egoista, ma molto vivo»

CORRIERE DELLO SPORT – Rompe il digiuno dopo 13 partite e 1.206 minuti: fine dell’incantesimo, può ripartire. Segnale di presenza importante. Ingenerosi i fischi mescolati agli applausi quando esce».

TUTTOSPORT – «Ha il merito di sbloccare la gara con un bel colpo di testa a sovrastare tutti. Specialità della casa»