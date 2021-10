Lucca, si infiamma la corsa al baby bomber: Inter e Juve all’assalto

Si infiamma la corsa per il giovane Lorenzo Lucca: Inter e Juve pronte ad affondare il colpo per l’attaccante

Si infiamma sempre di più la corsa a Lorenzo Lucca. Il gioiellino di proprietà del Pisa, che bene sta facendo in Serie B con i nerazzurri, è finito nel mirino di Inter e Juventus, pronte a duellare sul mercato per assicurarsi il giovane attaccante.

I due club, in attesa della grande sfida di San Siro in programma domenica sera, hanno intenzione di sfidarsi per assicurarsi uno dei prospetti italiani più interessanti. Sul centravanti classe 2000, per cui serviranno almeno 10 milioni di euro, c’è anche il sempre vivo interesse del Milan. A riportarlo è Tuttosport.