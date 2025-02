Lucchese-Perugia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Porta Elisa andrà in scena la sfida di Serie C Lucchese-Perugia: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Porta Elisa di Lucca si giocherà la gara valevole per la 27ª giornata di Serie C tra Lucchese-Perugia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Lucchese (3-4-1-2): Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani, Catanese, Tumbarello, Antoni; Visconti; Saporiti, Magnaghi. A disp. Coletta, Allegrucci, Cartano, Da Silva, Galli, Badje, Salomaa, Gheza, Selvini, Diawara. All. Gorgone.

Perugia (3-4-2-1): Gemello; Leo, Dell’Orco, Giraudo; Cisco, Giunti, Broh, Lisi; Matos, Kanoute; Montevago. A disp. Albertoni, Yimga, Plaia, Lickunas, Torrasi, Joselito, Polizzi, Seghetti, Marconi. All. Zauli.

Orario e dove vederla in tv

Lucchese-Perugia si gioca alle ore 20:30 di lunedì 17 febbraio per la ventisettesima giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.