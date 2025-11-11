Luciano Valente, tutto pronto per l’esordio con l’Olanda? Dall’Europa League alla nazionale: un’ascesa fulminea

Luciano Valente, dall’Europa League alla maglia azzurra: pronto all’esordio con l’Olanda. Che rammarico per l’italia…

Luciano Valente, centrocampista del Feyenoord, spera di fare il suo debutto con la nazionale olandese questa settimana. Alla sua prima convocazione con l’Orange, il giovane talento non ha ancora avuto un colloquio approfondito con Ronald Koeman, CT dell’Olanda. «Devo prima fare il mio», ha dichiarato Valente, mostrando umiltà e determinazione.



Dall’Europa League alla nazionale: un’ascesa fulminea

La convocazione di Valente è il frutto delle sue ottime prestazioni con il Feyenoord. Ha ricevuto la notizia del suo esordio in nazionale durante l’atterraggio dopo la partita di Europa League contro lo Stoccarda. «Proprio come per gli Europei Under 21, anche allora l’ho saputo in aereo», ha scherzato Valente davanti alle telecamere di Ziggo Sport. «Il mio telefono è esploso, poteva significare solo una cosa. Sono super felice di essere qui». Dopo il suo trasferimento dal Groningen al Feyenoord, la carriera di Valente ha subito un’accelerazione improvvisa. «Ho la sensazione che stia accelerando. Quando arrivi al Feyenoord, il tuo obiettivo è fare minuti, cogliere le tue opportunità. Si aspetta qualche mese per questo. Mi sono dato quel tempo, ma è andato ancora più velocemente. Gioco tutte le partite, spesso novanta minuti. È bello che come ricompensa possa andare con la nazionale maggiore».



L’incontro con Koeman e l’attesa per il debutto

Per evitare ingorghi, Valente è arrivato a Zeist con oltre un’ora di anticipo. Un colloquio approfondito con Koeman deve ancora avere luogo. «L’ho solo incontrato. Ha detto che prima posso fare il mio. Mi sento a mio agio, anche con il gruppo dei compagni». Venerdì Valente avrà la sua prima occasione per il debutto, in una partita fuori casa contro la Polonia alle 20:45. Quattro giorni dopo, l’Olanda concluderà le qualificazioni ai Mondiali con una partita in casa contro la Lituania. Un momento cruciale per il giovane Valente, che spera di coronare il suo sogno di vestire la maglia della nazionale arancione.

