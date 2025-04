Lucumi, l’agente terrorizza i tifosi del Bologna: «Addio? Quella piazza è stupenda per fargli fare il grande salto»

Lucumi andrà via dal Bologna? Le dichiarazioni dell’agente chiariscono la situazione attuale del difensore rossoblu

Simone Rondanini, agente del giocatore rossoblu Lucumi, a Stile Tv ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo futuro e sul calciomercato Bologna.

LE PAROLE – «Il Bologna sta avendo successo in campionato e in coppa, Jhon è molto contento dei compagni e del mister. Più avanti vedremo se rinnovare o lavorare a una uscita, abbiamo un ottimo rapporto con il club. Napoli? E’ una piazza stupenda, ascolteremmo volentieri. E’ una grande squadra, ci sono ottimi rapporti. In passato c’è stato un interesse ma non solo del Napoli. Penso che Lucumi sia pronto a fare il salto»