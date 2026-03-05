Lucumi Bologna, il futuro è un rebus! Dalla proposta di rinnovo alle sirene dalla Premier: ecco come mai non è stato ceduto la scorsa estate

Lucumi Bologna, il futuro è un rebus! Dalla proposta di rinnovo alle sirene dalla Premier: il retroscena sulla promessa fatta ad Italiano

Il futuro di Jhon Lucumi è ancora incerto, con il difensore colombiano che sembra temporeggiare sulla questione del rinnovo di contratto con il Bologna. Nonostante la proposta di rinnovo fino al 2027, Lucumi non ha ancora preso una decisione definitiva, mentre le voci di mercato lo accostano a club importanti, tra cui quelli della Premier League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale difensivo, arrivato a Bologna nel 2022, ha sempre mostrato grande professionalità, anche durante il periodo di indecisione legato al suo futuro.

Il Bologna aveva inizialmente cercato di cedere Lucumi e Beukema nell’estate scorsa, ma la decisione di non vendere entrambi i titolari difensivi è stata presa dopo il trasferimento di Beukema al Napoli. Lucumi è quindi rimasto al club, nonostante un’offerta interessante da parte del Sunderland, che non ha agito tempestivamente sulla clausola rescissoria. Tuttavia, il colombiano non si è mai abbattuto, continuando a dare il massimo sul campo, come dimostrato dalle sue prestazioni positive nelle ultime settimane.

Lucumi ha avuto un infortunio in Como-Bologna, ma è tornato a pieno ritmo, contribuendo alle 5 vittorie consecutive della squadra tra Serie A ed Europa League. Nonostante la richiesta di rinnovo, Lucumi ha scelto di non commentare il suo futuro, preferendo concentrarsi sul suo impegno in campo. Il suo obiettivo immediato rimane quello di giocare un grande Mondiale con la Colombia e continuare a dare il massimo con il Bologna.

Il club, pur consapevole che la proposta di rinnovo è ancora sul tavolo, si prepara a valutare le prossime mosse, con la consapevolezza che il futuro di Lucumi potrebbe dipendere anche dal suo rendimento nelle prossime settimane. La sua firma sul nuovo contratto non è ancora arrivata, ma il suo valore per il Bologna rimane indiscusso.