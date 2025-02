Ludi Como: «La nostra idea è chiara: puntare su Fabregas e lavorare su entrambe le sessioni di mercato, Nico Paz? Ci proveremo fino alla fine»

Ludi Como, le parole del direttore sportivo dei lariani dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli e le ambizioni del club

Carlo Ludi, ds del Como, ha parlato al Corriere dello Sport dopo la vittoria dei lariani contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

LA STRATEGIA DI MERCATO DEL COMO – «La nostra idea non era quella di stravolgere la squadra in un solo mercato, ma in due. A gennaio abbiamo continuato il lavoro condiviso a luglio, senza l’ansia di dover cambiare per forza.»

IL NUMERO DI OPERAZIONI FATTE – «In due sessioni abbiamo preso 21 giocatori cedendone 28. Direi che è significativo.»

COME È ARRIVATA LA VITTORIA CONTRO IL NAPOLI – «Noi siamo sempre focalizzati su prestazioni e lavoro. Non sono frasi fatte, ma la nostra realtà. Siamo stati coraggiosi, forti, con l’idea di puntare su Fabregas, tenere la barra dritta quando i risultati ci penalizzavano.»

LA PAURA DELLA RETROCESSIONE – «Abbiamo mantenuto solida la nostra idea, questa è una stagione di apprendimento per capire cosa è la Serie A. Serve tempo, giocando le partite. Ora abbiamo una squadra più matura, che legge le situazioni in modo funzionale.»

MERITO SOLO DEL MERCATO? – «No. Oltre al mercato credo nel lavoro quotidiano, mentre Fabregas ci farà gioire.»

COME CONVINCE IL COMO GIOCATORI COME SERGI ROBERTO – «Il progetto è molto attrattivo, basti pensare a cosa ha creato il Presidente Suwarso in questi anni. Siamo una realtà conosciuta e diversa. Siamo persone serie, di cui ci si può fidare, in A lo dicono tutti e non è un valore banale. Poi sì, la proprietà facoltosa ci permette di sedere ad alcuni tavoli. Cesc è ancora più polarizzante, ha competenze, è credibile, oltre a quello che è stato come calciatore. Grazie a questi tre-quattro fattori abbiamo argomenti convincenti. E siamo soddisfatti.»

IL MANCATO ARRIVO DI THEO HERNANDEZ – «Si è già parlato tanto di questa trattativa… Io sono focalizzato su quello che è stato il mercato effettivo, non ha più senso rivangare.»

IL FUTURO DI NICO PAZ – «Saremmo folli a non provarci fino alla fine. La volontà l’abbiamo già espressa pubblicamente, sappiamo che lui adora lavorare con Cesc. Si trova molto bene nel contesto, il club gli ha aperto le porte ed è centrale nello sviluppo tecnico. Poi capiamo gli apprezzamenti delle altre società, io penso solamente a quanto possiamo fare noi per tenerlo.»

LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DI PAZ – «Recentemente l’ho definito come un progetto di grande campione, ha ancora margini di miglioramento. Può diventare un top, in quanti anni e in che modo lo scopriremo, ma è un grandissimo lavoratore.»