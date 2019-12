Luis Alberto: «Alla Lazio mi sento apprezzato. Sul futuro…»

Luis Alberto sta vivendo una stagione strabiliante alla Lazio: queste le parole del fantasista biancoceleste

Luis Alberto sta vivendo una stagione strabiliante con la maglia della Lazio: 12 assist, 2 gol in 15 presenze. Lo spagnolo è diventato un beniamino dei tifosi che non vogliono vederlo andare via. Luis Alberto ha parlato anche di questo ai microfoni di El Transistor.

LAZIO – «Alla Lazio mi sento apprezzato. Vivendo lontano dalla Spagna è stato più difficile raggiungere lo stesso clamore che hanno altri giocatori, ma mi sento stimato dalla società e dai miei compagni. È questa la cosa importante, mi sento molto a mio agio qui».

EUROPEI – «Andare a Euro 2020 è un mio obiettivo, ovviamente. Voglio far parte della rosa della Spagna agli Europei e per raggiungere tale traguardo darò tutto me stesso, ma la scelta non dipende da me. Sarà Luis Enrique a decidere chi saranno i convocati»

FUTURO – «In estate non siamo mai stati vicini all’addio, né dal mio punto di vista, né da quello della Lazio. Il mio futuro? Ho ancora due anni di contratto con la Lazio, ma nel calcio non si sa mai. Per ora sto bene qui e non voglio pensare a nient’altro. Già la scorsa estate si è parlato tanto e mi sono dovuto scervellare più del dovuto. Voglio solo godermi il momento, poi si vedrà. Sarà la società a decidere se vendermi o farmi restare»