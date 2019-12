Luis Alberto frena: «Scudetto? Per ora dimentichiamolo»

Luis Alberto vola basso quando gli viene chiesto dello scudetto alla Lazio: «Il tricolore non è un obiettivo razionale adesso»

Il gioiello della Lazio, Luis Alberto, ha parlato a Goal.com della sua strabiliante stagione. Il fantasista biancoceleste ha anche frenato l’entusiasmo riguardo ad un possibile ingresso della Lazio nella lotta scudetto tra Inter e Juve.

INZAGHI – «È un premio a questo gruppo e al buon lavoro che la Lazio sta facendo. Il merito va a Simone Inzaghi. Siamo con lui da quasi 4 anni e praticamente siamo sempre gli stessi, ci sono stati solo piccoli cambiamenti e ci conosciamo molto bene. Va dato merito anche alla società per il grande blocco che ha saputo creare. Sappiamo che quest’anno potremmo fare il salto di qualità che stavamo aspettando».

SCUDETTO – «Non è un obiettivo razionale. Per ora dobbiamo dimenticarlo. Guardiamo partita per partita e, ad aprile, valuteremo a che punto ci troveremo. Abbiamo imparato dai nostri errori commessi nelle passate stagioni e ciò non accadrà più».

SPAGNA – «Il desiderio numero uno resta quello di raggiungere la nazionale spagnola. Indossare la maglia del mio paese è una cosa importante. So che sto bene, devo continuare così, cercando di mantenere questo mio livello elevato di prestazioni in modo da finire in quell’ultima lista di convocati per Euro 2020»