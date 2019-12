Luis Alberto predica calma: «Scudetto? È ancora presto»

Intervistato da Marca Luis Alberto ha predicato calma riguardo alle possibilità di vincere lo scudetto da parte della Lazio

Luis Alberto ha parlato a Marca, tracciando un bilancio della prima parte di stagione della Lazio impreziosita dalla vittoria della Supercoppa Italiana.

JUVE – «Lazio bestia nera della Juve? Non direi. Loro hanno cominciato molto forte, non ci hanno regalato nulla. C’era un titolo in palo con la Supercoppa, però siamo riusciti a vincere in campionato e sapevamo che potevamo ripeterci anche in coppa».

SCUDETTO – «È ancora presto, procediamo un passo alla volta. Parlare di scudetto ora ci distrae soltanto. Essere in lotta sarebbe un sogno che diventa realtà, ma dobbiamo essere prudenti».

2020 – «Spero di continuare così. C’è qualcosa che mi entusiasmerebbe: andare agli Europei, ma non dipende solo da me. Ci sono tanti altri giocatori che vogliono lo stesso».