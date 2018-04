Luis Alberto piace al Barcellona, ma Igli Tare non sembra avere intenzione di lasciarlo andare via nonostante le molte voci di calciomercato sul centrocampista della Lazio

Che ne sarà di Luis Alberto? Il centrocampista offensivo della Lazio è stato una delle sorprese maggiori in questa Serie A e il Barcellona ha drizzato le antenne. Igli Tare, direttore sportivo dei biancocelesti, non sembra troppo intenzionato a darlo via a luglio: «Mai avuto alcun contatto con il Barcellona, non ci sono offerte. Si è parlato anche di Milinkovic-Savic vicino al Real Madrid ma anche qui zero proposte».

Per ora, quindi, nessuna cessione in vista per lo spagnolo. Rimangono gli occhi del Barca su di lui, anche perché i blaugrana dovranno rifare il centrocampo nella prossima sessione di calciomercato. Intanto per Luis Alberto non è una gran serata: l’ex Liverpool ha sbagliato un calcio di rigore a metà primo tempo nella gara della Lazio contro il Torino.