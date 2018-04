La Lazio riaccoglie Luis Alberto e lo mette in mostra: il Barcellona è pronto a prenderlo per il dopo Iniesta. Spunta un retroscena su Siviglia e Napoli

La Lazio avrà di nuovo Luis Alberto per la partita di Torino in Serie A, è tornato a disposizione dopo il turno di squalifica. Sullo spagnolo iniziano le prime vere speculazioni di calciomercato, che vedono protagonista soprattutto il Barcellona. Oltre ai blaugrana sono da registrare alcune voci riportate oggi da La Gazzetta dello Sport che vogliono sia il Napoli sia il Siviglia protagonisti. Nelle ultime settimane gli andalusi e i campani si sono fatti sotto. Il Siviglia ha proposto venti milioni di euro per il calciatore della Lazio, ma i biancocelesti hanno detto no. Discorso leggermente diverso per il Napoli, che aveva in mano un’offerta da trenta milioni di euro e sembrava più convinto del club biancorosso. Niente da fare neppure per gli azzurri, la Lazio è stata irremovibile. Lo sarà anche di fronte al Barcellona?

Luis Alberto al Barcellona come erede di Iniesta

Le notizie in arrivo dalla Spagna sono confortanti per Alberto, ma anche cariche di responsabilità. Il Barcellona lo vuole e l’interesse di un club così è ovviamente lusinghiero, ma desidera comprarlo per sostituire Andres Iniesta. Quest’ultimo lascerà il grande calcio a fine stagione e Luis Alberto sembra essere il suo erede: un ruolo mica da ridere, una responsabilità parecchio grossa. Ancora alla Lazio non sono arrivate proposte dalla Catalogna, così come è avvenuto invece per Siviglia e Napoli. I capitolini non sembrano intenzionati a lasciar andare il calciatore, ma in caso di cessione chiederanno almeno quaranta milioni di euro. La cifra è indicativa, perché Alberto è in netta crescita in questa stagione e sta trascinando la Lazio verso la Champions League. Il Barcellona è in attesa, potrebbe sferrare il colpo a fine campionato, ma per la Lazio non c’è fretta.