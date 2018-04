PerDon Andres! France Football si scusa con Iniesta: meritava un Pallone d’Oro

Andres Iniesta meritava almeno un Pallone d’Oro: France Football si pente e ha chiesto scusa al centrocampista del Barcellona

France Football si scusa con Andres Iniesta! Il centrocampista del Barcellona lascerà il club blaugrana e volerà in Cina per accettare la proposta dello Chongqing Lifan, club cinese che verserà 30 milioni di euro l’anno sul conto in banca del giocatore. Don Andres dirà addio al calcio europeo e andrà a concludere la carriera in Cina, dicendo addio al calcio ‘vero’. Il centrocampista, uno dei più forti calciatori degli ultimi 20 anni, uno dei migliori centrocampista di sempre, non ha mai vinto un Pallone d’Oro.

Il centrocampista è arrivato secondo nel 2010, dopo il gol decisivo in finale al Mondiale (ha anche segnato 13 gol nelle semifinali di Champions) ed è arrivato terzo nel 2013. France Football si è scusata attraverso l’editoriale del suo direttore Pascal Ferré che ha voluto omaggiare e scusarsi con Don Andres. Il direttore, a nome della sua testata, ha elogiato il centrocampista definendolo come il giocatore più decisivo. Senza di lui, Messi non sarebbe stato così bene al Barcellona. Ferré giudica dolorosa l’assenza di Iniesta dall’albo d’oro dell’ambito premio. L’editoriale termina con un augurio piuttosto inatteso: Ferré chiede a Don Andres di compiere l’ennesimo miracolo, di vincere il Mondiale e di permettere a France Football di rimediare all’errore.