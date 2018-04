Il Napoli ha trovato l’erede di Reina, è Rui Patricio dello Sporting CP. De Laurentiis si sarebbe mosso in Portogallo con l’agente Mendes per prenderlo

Il Napoli è a caccia di un portiere e saluterà Pepe Reina, comunque vada a finire la stagione. Lo spagnolo andrà al Milan e il Napoli dovrà sostituirlo. Sta pensando a rimanere nella penisola iberica, ma in Portogallo: le voci su Rui Patricio sono state confermate da un presunto blitz di Aurelio De Laurentiis in quel di Lisbona. Secondo La Gazzetta dello Sport, il patron dei partenopei sarebbe andato in Portogallo per provare a chiudere per il numero uno dello Sporting CP e avrebbe parlato con Jorge Mendes, il super agente lusitano che controlla praticamente mezzi calciatori portoghesi. Patricio sembra il nome giusto per l’eredità di Reina, ha le caratteristiche che piacciono a Cristiano Giuntoli e può adattarsi a qualsiasi tipo di allenatore. Il problema è strapparlo dalle mani dello Sporting.

Il Napoli al lavoro per Rui Patricio

Se i biancoverdi continueranno a chiedere quindici milioni di euro, difficilmente la trattativa decollerà. Rui Patricio viene considerato un gran giocatore anche dal Napoli, ma gli azzurri non vogliono sborsare quella cifra per un trentenne, nonostante il suo contratto con lo Sporting sia in scadenza nel giugno del 2022. Il Napoli, inoltre, vuole chiudere prima del Mondiale e spera di riuscire a prenderlo, grazie all’aiuto di Mendes. Da parte di quest’ultimo e del giocatore c’è la volontà di volare alla volta del Vesuvio, quindi i presupposti per una trattativa positiva ci sono eccome. Qualora dovesse saltare l’affare Rui Patricio, però, il Napoli si tiene strette due alternative ormai arcinote. Una è Mattia Perin del Genoa, l’altra è Bernd Leno del Bayer Leverkusen. In questo momento sono entrambi dietro al portoghese, ma comunque il mirino di Giuntoli è ben puntato anche su di loro.