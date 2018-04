Rui Patricio per il dopo Reina: vicino l’accordo con il Napoli

Il portiere dello Sporting Lisbona, Rui Patricio, è vicino all’accordo con il Napoli. Sarà il portoghese l’erede di Pepe Reina?

Il Napoli cerca un nuovo portiere per il dopo Pepe Reina. Il portiere spagnolo andrà via a fine stagione e firmerà con il Milan (ha già sostenuto le visite mediche ma non ha ancora ufficialmente firmato con il club rossonero) e il Napoli ha già iniziato a guardarsi attorno per l’acquisto dell’erede di Reina. Il Napoli segue Perin, Leno del Bayer Leverkusen e anche Rui Patricio dello Sporting Lisbona.

Proprio il portiere portoghese, secondo Radio Crc, sarebbe in pole per rimpiazzare Reina nella prossima stagione. Il portiere è in rotta con il club portoghese che nelle scorse settimane ha sospeso addirittura ben 19 calciatori. Il portiere, uno dei leader del gruppo, è in ferma contrapposizione con il presidente del club e salvo sorprese cambierà aria nella prossima stagione. Il Napoli è in vantaggio sulla concorrenza per un affare che potrebbe chiudersi per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.