Luis Enrique, avvisa i suoi giocatori: «L’anno prossimo sarà difficile giocare per il PSG». Poi annuncia il mercato

Luis Enrique, allenatore della Psg, ha parlato in conferenza del futuro e del calciomercato per quanto riguarda i parigini. Le sue dichiarazioni:

PSG – «Posso confermare che arriveranno nuovi giocatori in ogni ruolo per la prossima stagione. È un messaggio anche per i giocatori che abbiamo in rosa in questo momento, anche i migliori: la prossima stagione voglio due giocatori importanti per ruolo. Sarà difficile giocare per il PSG»