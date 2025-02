Luis Enrique: «Derby francese? Psg favorito, ma contro il Brest dovremo stare attenti ad una cosa»

Le parole di Luis Enrique, allenatore del Psg, in vista dell’andata del playoff di Champions League contro il Brest. I dettagli

Luis Enrique, allenatore del Psg, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Brest.

PARTITA – «Non so cosa succederà domani, ma so quanto è importante questa partita per noi. Sappiamo cosa significa e non saremo troppo sicuri. Il Brest è in grado di ottenere un buon risultato. Ci sono due partite da 90 minuti e si giocano in un lasso di tempo molto breve. Dobbiamo vincere per evitare che si ripeta il brutto scenario degli anni precedenti. Sarà dura, ma vogliamo vincere».

BREST – «Tutto sarà importante in queste partite. Dobbiamo commettere pochissimi errori, essere efficaci in entrambe le aree e assicurarci che la partita vada secondo i piani. Ma poi, contro il Brest, sappiamo che la partita può rapidamente capovolgersi. Ajorque tiene palla molto bene e Del Castillo può sempre creare occasioni. Sono una squadra molto ben preparata e molto difficile da affrontare. Noi pressiamo bene, ma contro una squadra che sa giocare corta o lunga con talento, è complicato. Sanno come dividere una squadra in due e possono capovolgere la partita. L’anno scorso eravamo in vantaggio 2-0 e siamo stati recuperati, sanno come generare pericolo. Il 5-2 dell’ultimo confronto? Non ricordo esattamente, ma mi sembra che poco prima della fine il risultato fosse 2-2. Abbiamo segnato e il punteggio era un po’ più ampio di quanto meritassimo, sappiamo che sarà dura. Possiamo migliorare, soprattutto in difesa. Ma c’è sempre spazio per migliorare in tutti gli ambiti».

ESSERE FAVORITI – «Sappiamo che è una situazione speciale, con due club francesi. È positivo che una squadra francese si qualifichi. Siamo favoriti, ma il calcio è pieno di sorprese. Non è sempre la squadra che gioca meglio a essere premiata. Sappiamo anche che il Brest può segnare contro di noi. È una competizione molto importante e difficile e vogliamo essere al meglio per i playoff. La prendiamo come qualsiasi altra partita e vogliamo vincere quella di domani. È così che affrontiamo ogni partita e ogni competizione. La scorsa stagione il Brest è stata una delle migliori squadre del campionato. Sono riusciti a qualificarsi, hanno fatto delle buone prestazioni e possono essere competitivi contro qualsiasi squadra. Vogliamo assicurarci che non mostrino tutte le loro qualità, ma ne hanno tante. Vorrei congratularmi con il Brest, il loro allenatore e i loro giocatori per il livello che hanno raggiunto».

DEMBELE’ – «Dembélé è brillante nel muoversi nello spazio. Tutti sapevano che era un’ala e ora sta dimostrando di saper giocare al centro e muoversi, è una cosa positiva. Stiamo mettendo insieme tutte le qualità della squadra. Ciò che sorprende è il suo movimento quando è al centro. È stato in grado di segnare molti gol con un tocco e ha la qualità di un 9. Ne stiamo beneficiando tutti. Ci tengo anche a mettere in risalto tutti i passatori, come Mendes, Kvaratkshelia, Barcola, Lee, Doué…».