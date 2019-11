Luis Enrique ritorna in panchina: guiderà la Spagna a Euro2020

Luis Enrique ritorna in panchina dopo le dimissioni e la tragica scomparsa della figlia: guiderà la Spagna a Euro2020

Luis Enrique è pronto a tornare sulla panchina della Spagna. Manca ancora l’ufficialità, ma intanto è già stata convocata per martedì mattina una conferenza stampa straordinaria alla presenza del presidente federale Luis Rubiales.

L’annuncio, insomma, dovrebbe arrivare in quella sede, con l’attuale commissario tecnico Robert Moreno che ha già salutato commosso i giocatori. Come ha sempre ammesso, infatti, è pronto a defilarsi e tornare a far spazio in vista di Euro2020 a Luis Enrique, costretto a dimettersi lo scorso 19 giugno per le condizioni di salute della figlia Xana poi tragicamente morta a 9 anni per un tumore.