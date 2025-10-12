Luis Suarez non finisce mai: segna il suo gol numero 600 in carriera. Ecco come ha costruito una carriera straordinaria - Calcio News 24

Luis Suárez, l’inesauribile attaccante uruguaiano, ha nuovamente scritto una pagina d’oro nella sua già leggendaria carriera

Nella recente partita dell’Inter Miami contro l’Atlanta United al Chase Stadium, “El Pistolero” non solo ha contribuito a un’importante goleada della sua squadra, ma ha anche sigillato un traguardo straordinario: ha raggiunto l’impressionante cifra di 600 gol da professionista con una superba conclusione di destro che ha battuto il portiere Jayden Hibbert.

Suárez è stato, nel corso della sua traiettoria, un vero e proprio “elevatore” del livello competitivo dei club in cui ha giocato. È stato fondamentale per un Liverpool che risorgeva in Premier League, cruciale per la conquista dell’ultima UEFA Champions League del FC Barcellona e pilastro nel titolo de LaLiga dell’Atlético Madrid. Inoltre, si è affermato come il massimo goleador storico della Nazionale dell’Uruguay, un record che rimarrà imbattuto per molto tempo. Nonostante alcuni episodi di indisciplina che hanno punteggiato il suo percorso, Suárez si è sempre preoccupato di godersi il suo calcio e, soprattutto, di far divertire i tifosi con la sua straordinaria capacità di segnare ogni tipo di gol. La sua versatilità e il suo fiuto per il gol lo hanno reso uno degli attaccanti più completi della sua generazione.

In quest’ultima fase della sua carriera, Suárez veste la maglia dell’Inter Miami, un club che gli ha offerto l’opportunità di vivere un’avventura diversa nel calcio nordamericano.

Questa vittoria contro l’Atlanta United consolida l’Inter Miami nella top-3 della Eastern Conference, offrendo loro uno scenario favorevole in vista dei Playoffs del 2025. Con il ritiro dalla “Celeste” avvenuto nel 2024, l’unica opzione che Suárez ha per continuare ad aumentare il suo bottino di gol è con l’Inter Miami, e ci si aspetta che sia un pezzo fondamentale nella post-season della MLS.

Dopo aver raggiunto questo traguardo storico, l’account ufficiale di Luis Suárez su ‘X’ ha pubblicato un messaggio di gratitudine e soddisfazione: «Una notte speciale, per la vittoria importantissima e per aver raggiunto i 600 gol nella mia carriera». Un riconoscimento a una carriera brillante, ricca di gol che hanno segnato epoche nel calcio mondiale. L’elenco dei club a cui ha regalato i suoi gol include Nacional (20), Groningen (15), Ajax (111), Liverpool (82), Barcellona (198), Atlético Madrid (34), Gremio (29), Inter Miami (42) e Uruguay (69).