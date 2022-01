Chelsea, arrivano le scuse di Lukaku: «Sono dispiaciuto, ora devo voltare pagina»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono stati giorni tesi quelli fra Lukaku e il Chelsea: dopo aver parlato con il tecnico ecco le scuse dell’attaccante

SCUSE – «Sono dispiaciuto per quanto ho causato. Sapete il legame che ho con questo club, sin dalla mia adolescenza. Capisco la vostra delusione e ora dipende da me riconquistare la vostra fiducia e farò del mio meglio. Mi scuso con l’allenatore e l’ho fatto anche con i miei compagni di squadra e con la dirigenza. Non era il momento giusto e adesso devo voltare pagina, guardare avanti e iniziare a pensare di aiutare la squadra per vincere.»

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

Ora sta a Lukaku far vedere davvero sul campo di aver cambiato registro e pensare solo al Chelsea.