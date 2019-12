Lukaku: «All’Inter raccolgo i frutti dell’esperienza al Manchester United»

Romelu Lukaku ha parlato dal palco del Globe Soccer di Dubai: queste le parole dell’attaccante belga in forza all’Inter

Dal palco del Globe Soccer di Dubai, Romelu Lukaku ha toccato tanti temi: dal suo passato al Manchester United, al presente all’Inter fino a spendere qualche parola sul tema caldo del razzismo nel mondo del calcio.

SOCIAL – «I social media sono canali per mostrare la mia vita fuori dal campo, presentarmi positivamente e influenzare i giovani in questo campo. Gestisco io stesso le piattaforme di comunicazione, col prezioso supporto di un team che dall’Italia e dall’America mi invia immagini ma scelgo io il testo e lo pubblico. Voglio essere creativo».

PASSATO – «Non vedo negativamente la mia esperienza con il Manchester United, all’Inter raccolgo i frutti di quell’esperienza e ora sono più coerente, esperto».

RAZZISMO – «E’ una cosa cattiva, brutta, va affrontata in modo serio. Beneficenza? Non sono andato in Congo per ventitrè anni e voglio andarci per vedere cosa fare. Per ora abbiamo contribuito alla creazione di una scuola calcio»