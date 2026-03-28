Lukaku Napoli ai ferri corti: può essere messo fuori rosa! Intanto Garcia svela le sue condizioni, cosa sta succedendo. La ricostruzione

Lukaku Napoli ai ferri corti: il belga, se non torna a Castel Volturno, può essere messo fuori rosa. Intanto Rudi Garcia parla così delle sue condizioni

Alta tensione all’ombra del Vesuvio: il rapporto tra Romelu Lukaku e il Napoli è ufficialmente ai ferri corti. L’attaccante belga, attualmente “rifugiato” in patria, ha ricevuto un aut-aut perentorio dalla dirigenza partenopea. Il messaggio è chiaro: se non si presenterà a Castel Volturno entro martedì, verrà messo fuori rosa, oltre a vedersi recapitare una pesante sanzione economica. Ecco cosa scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

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Il braccio di ferro in Belgio

La situazione è precipitata quando Lukaku ha deciso di prolungare la sua permanenza ad Anversa, allenandosi da solo sotto la supervisione del suo procuratore. Di fronte a questo strappo, il Napoli ha eretto un muro. La triade composta dal presidente De Laurentiis, dal direttore sportivo Manna e dal tecnico Antonio Conte ha optato per la linea dura, rifiutando ogni tentativo di mediazione o “scorciatoia” diplomatica proposta dall’entourage del giocatore. Se “Big Rom” non rientrerà nei ranghi, verrà escluso dalle dinamiche di squadra, mettendo a serio rischio la sua presenza per l’imminente e delicatissimo scontro diretto contro il Milan.

Un copione già visto: i “voltefaccia” storici

Questo ammutinamento non rappresenta un’anomalia nella carriera del centravanti, considerato già nel passato un “traditore seriale”. La sua storia è infatti costellata di addii traumatici: dal burrascoso divorzio con il Manchester United, al trasferimento record al Chelsea per 113 milioni subito dopo aver giurato fedeltà all’Inter. L’apice si è raggiunto nella recente estate in cui, mentre l’Inter cercava di riacquistarlo dal Chelsea, Lukaku si rese irreperibile, trattando in segreto con la Juventus prima di accasarsi alla Roma e, infine, al Napoli nell’agosto 2024.

L’impatto sulla volata scudetto

Le bizze di Lukaku cadono nel momento peggiore per il Napoli, attualmente terzo a 62 punti e in piena lotta Scudetto contro Inter (69) e Milan (63). A complicare ulteriormente il quadro c’è il bilancio deludente della sua stagione attuale (solo 1 gol in 7 presenze quest’anno) a fronte di un contratto pesantissimo da 8,5 milioni a stagione fino al 2027. La pazienza del club è ormai esaurita.

Le parole di Garcia

Rudi Garcia ne ha parlato così in conferenza stampa: «Romelu non si sentiva al 100% e ha dovuto seguire un programma specifico. Quando non sei al massimo, anche l’aspetto mentale diventa fondamentale, soprattutto per la paura di ricadute. Questo tipo di infortunio richiede tempo, soprattutto senza intervento chirurgico. Spero che possa tornare presto al Napoli e giocare con continuità, è importante per il club e per la nazionale».