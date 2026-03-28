Lukaku Napoli, Rudi Garcia svela: «Non si sentiva al 100% e ha dovuto seguire un programma specifico. Spero che giochi di più»

Lukaku Napoli, Rudi Garcia: «Spero che giochi di più. Anche Totti ha avuto lo stesso infortunio ma…». Le dichiarazioni

Il caso Lukaku Napoli continua ad animare la sosta, e ad aggiungere un nuovo tassello alla vicenda arrivano le parole di Rudi Garcia. Il commissario tecnico del Belgio, nonché ex allenatore degli azzurri, ha chiarito in conferenza stampa i motivi che hanno portato Big Rom a non prendere parte alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico.

Garcia si è soffermato in particolare sulle condizioni fisiche dell’attaccante, spiegando le ragioni della sua assenza e facendo il punto sulla gestione del centravanti in questa fase della stagione.

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PAROLE – «Romelu non si sentiva al 100% e ha dovuto seguire un programma specifico per recuperare. È comprensibile che voglia essere al top. Quando non sei in piena forma, l’aspetto mentale gioca un ruolo fondamentale. La paura di infortunarsi di nuovo. Lo capiamo»

INFORTUNIO – «Anche Totti ha avuto lo stesso infortunio. E De Bruyne si è operato, Romelu no. Questa è una grande differenza. Spero torni a Napoli e giochi di più».