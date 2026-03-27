Lukaku Napoli, tensione sempre più alta: i partenopei pretendono il rientro immediato e minacciano l’esclusione dalla rosa! Le ultime

Lukaku Napoli, scontro aperto sul rientro in città: senza una svolta il belga rischia l’estromissione dalla rosa. i dettagli

Il braccio di ferro tra il Napoli e Romelu Lukaku continua a irrigidirsi. Come riportato da Ugolini di Sky Sport, l’attaccante belga non ha ancora fatto ritorno in città nonostante le indicazioni chiare del club, che lo attendeva per proseguire il programma di lavoro. Lukaku, invece, vorrebbe restare in Belgio per completare lì il percorso di riatletizzazione, una soluzione che la società non intende avallare.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Le posizioni restano dunque molto distanti. Il Napoli ha già deciso di multare il giocatore e, qualora il centravanti non si presentasse a Castel Volturno nel più breve tempo possibile, la prospettiva di una sua esclusione dalla rosa diventerebbe concreta. Una data spartiacque è quella di martedì 31 marzo, ultimo giorno utile per unirsi agli allenamenti: un’ulteriore assenza potrebbe segnare la rottura definitiva.

La vicenda nasce dal rientro anticipato del giocatore dalla nazionale belga, che aveva scelto di rimandarlo al club per permettergli di ritrovare la miglior condizione fisica. Lukaku, però, aveva manifestato la volontà di restare in patria per proseguire il lavoro con il proprio staff, un programma che il Napoli non condivide. La società pretende la sua presenza immediata in città per monitorare direttamente il recupero e riportare ordine in una situazione sempre più tesa.