Lukaku tranquillizza: «Ho avuto un’infiammazione, ma sono al 100%»

Romelu Lukaku ha tranquillizzato Inter e tifosi in conferenza stampa sulle sue condizioni fisiche. Il belga ha parlato alla vigilia del match di domani contro la Russia. Queste le sue parole.

STATO FISICO – «Sono al 100%. Ho avuto un’infiammazione nella punta del piede, ma ora va bene. Va tutto bene con l’Inter e anche con il Belgio, il livello di allenamento è molto alto».

INTER – «A Cagliari è stato il momento difficile. Mi avevano avvertito prima di lasciare l’Italia, la Serie A e la UEFA dovevano fare di più. Puoi alzare un cartello con ‘no al razzismo’, ma poi devi davvero sconfiggerlo. L’Italia comunque mi piace, le persone per strada sono molto gentili con me e piace anche alla mia famiglia».

CONTE – «Buon rapporto con lui? È più una questione di onestà: quando non vado bene, voglio che me lo dica. Ho 26 anni e posso ancora migliorare. Koeman, Mourinho e Conte sono stati onesti e non mi hanno mentito. Anche il mio rapporto con Solskjaer era buono, ma volevo andarmene: glielo dissi a marzo e lo rispetto perché ha rispettato la mia scelta, anche se voleva tenermi»