Lukaku, niente vacanze post Mondiale: tra pochi giorni sarà ad Appiano

Dopo la delusione dell’eliminazione del Mondiale in Qatar, Romelu Lukaku rinuncia alle vacanze per tornare ad allenarsi ad Appiano.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante sarà a disposizione di Inzaghi per prepararsi al ritorno in campo in Serie A. Un modo anche per dimenticare subito la cocente eliminazione.