Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate: occhio allo scenario per l’estate

La Juventus si muove già in vista della prossima stagione e ha individuato una priorità molto precisa per il reparto offensivo: affiancare a Dusan Vlahovic un attaccante fisico, strutturato e capace di interpretare il ruolo del classico numero nove. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero sta valutando più soluzioni per completare l’attacco, con un budget che dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 40 milioni di euro, cifra destinata a cambiare anche in base all’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. Parallelamente, sempre secondo Tuttosport, proseguono i contatti per il rinnovo di Vlahovic, considerato ancora centrale nel progetto tecnico.

Juventus Lukaku, la suggestione prende quota per l’attacco

Tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza, emerge anche quello di Romelu Lukaku. Sempre Tuttosport riferisce che l’attaccante belga, oggi sotto contratto con il Napoli fino al 2027, sarebbe tornato nei pensieri della Continassa come profilo da monitorare con attenzione. L’idea nasce da una valutazione complessiva tra costi, esperienza e caratteristiche tecniche: Lukaku rappresenterebbe infatti un’opzione diversa rispetto ad altri obiettivi, ma coerente con l’identikit ricercato dalla Juventus. In questa fase, si tratterebbe ancora di una pista esplorativa, ma abbastanza concreta da essere inserita nella lista dei centravanti osservati dal club.

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Mercato Juve, il futuro dell’attacco dipende anche da Vlahovic

Il tema attacco resta quindi uno dei dossier più importanti per la prossima estate. La Juventus vuole farsi trovare pronta e sta mantenendo aperti più tavoli, senza restringere troppo presto il campo delle opzioni. In questo quadro, la posizione di Vlahovic inciderà inevitabilmente sulle scelte finali, ma non esclude l’arrivo di un altro centravanti di spessore. La pista Lukaku, rilanciata da Tuttosport, si inserisce proprio in questa strategia: un nome pesante, di esperienza internazionale, che potrebbe diventare una vera opportunità se le condizioni economiche e tecniche dovessero allinearsi nelle prossime settimane. Per ora è una suggestione forte, ma nel mercato della Juventus nulla viene lasciato al caso.