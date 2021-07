Lukaku zittisce Donnarumma: il gesto in Belgio-Italia – VIDEO

Romelu Lukaku è stato l’autore del gol dell’1-2 in Belgio-Italia: ecco il gesto dell’attaccante nei confronti di Donnarumma – VIDEO

Il primo tempo si è chiuso in vantaggio per l’Italia con le reti di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne e con il rigore messo a segno da Romelu Lukaku. La massima punizione è stata assegnata per una spinta di Di Lorenzo su Doku con tante polemiche.

Scaramucce tra Lukaku e Donnarumma: l’azzurro prima cerca di distrarlo poi il belga, una vola realizzato il rigore, zittisce con il classico gesto del dito sul naso il portiere dell’Italia.