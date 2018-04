Lunin erede di Handanovic: l’Inter ha bloccato il portiere del futuro

Il giovane portiere ucraino è stato bloccato dall’Inter. Andryi Lunin sarà l’erede di Samir Handanovic: le ultimissime

L’Inter pensa al futuro e ha bloccato Andryi Lunin. I nerazzurri hanno giocato d’anticipo e hanno battuto la concorrenza di tanti club stranieri e anche della Juventus. C’è già l’accordo con lo Zorya Luhansk, club d’appartenenza del portiere. Il classe 1999 ucraino ha già esordito nella Nazionale maggiore ed è considerato un talento dal sicuro avvenire.

L’Inter, che pensa anche a un nuovo esterno d’attacco, lo ha convinto con il progetto: c’è già l’accordo tra le parti, restano da limare i dettagli. Allo Zorya andranno 6 milioni di euro. Il portiere sarà l’erede di Handanovic e arriverà in nerazzurro tra un paio d’anni. Prima ci sarà il prestito in un club di Serie A. Sampdoria, Genoa o Bologna i primi club contattati dai nerazzurri. L’Inter ha in mano il portiere del futuro: le firme sugli accordi potrebbero arrivare già tra pochi giorni, all’inizio della prossima settimana.