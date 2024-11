Lussemburgo-Bulgaria: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Josy Barthel andrà in scena la sfida tra Lussemburgo-Bulgaria: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Josy Barthel di Lussemburgo si giocherà la sfida di Nations League tra Lussemburgo-Bulgaria. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Lussemburgo (4-3-3): Moris; Jans, M. Martins, Chanot, Carlson; Martins Pereira, Barreiro, Olesen; Bohnert, Gerson Rodrigues, Sinani. Ct: Holtz.

Bulgaria (4-2-3-1): Mitov; V. Popov, Petkov, Antov, Nurnberger; Chochev, Kostadinov; Despodov, Krastev, Kirilov; Kolev. Ct: Iliev.

Orario e dove vederla in tv

Lussemburgo-Bulgaria si gioca alle ore 20:45 di venerdì 15 novembre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.