Luton, il comunicato del club sulle condizioni di Lockyer

Il comunicato del Luton sulle condizioni di salute di Tom Lockyer, difensore e capitano della squadra, dopo il malore di ieri in campo

Ieri sera Tom Lockyer, difensore e capitano del Luton, ha spaventato tutti quando si è accasciato al suolo, facendo temere il peggio. Nonostante si sia poi risvegliato e fosse in salute, il calciatore gallese dovrà sottoporsi a nuovi esami. Di seguito il comunicato del club.

«Mentre il nostro capitano Tom Lockyer rimane in ospedale in seguito all’arresto cardiaco subito ieri sul campo di Bournemouth, comprendiamo che i tifosi sono preoccupati per lui e che c’è un diffuso interesse da parte dei media per le sue condizioni. Tom è ancora sottoposto a test e scansioni e sta aspettando i risultati prima che vengano determinati i prossimi passi per il suo recupero. Non siamo in grado di fornire un commento continuo sulla sua situazione e chiediamo a tutti i media di attendere che eventuali aggiornamenti vengano rilasciati tramite i canali ufficiali del club quando sarà il momento giusto. Vogliamo tutti il ​​meglio per Tom, per il suo partner Taylor e per tutta la famiglia Lockyer, e chiediamo gentilmente che la sua e la loro privacy sia rispettata in questo momento difficile».