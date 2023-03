E’ arrivata questa mattina la notizia della morte di Gianmarco Calleri, ex presidente di Torino e Lazio

E’ arrivata questa mattina la notizia della morte di Gianmarco Calleri, ex presidente di Torino e Lazio.

In biancoceleste oltre a riportare la squadra in Serie A, è lui ad aver portato Gascoigne in Italia e nella Capitale. Mondo del calcio in lutto per la sua scomparsa, aveva 81 anni.