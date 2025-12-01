Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda e simbolo del tennis italiano: mondo dello sport in lutto. In carriera ha trionfato due volte al Roland Garros diventando il primo italiano a vincere uno Slam

Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis e simbolo dello sport italiano. In carriera ha trionfato due volte al Roland Garros: fu il primo italiano a vincere uno Slam

Il tennis italiano perde una delle sue leggende più grandi con la scomparsa di Nicola Pietrangeli, deceduto oggi all’età di 92 anni. Pietrangeli, unico azzurro inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, è stato un’icona non solo del tennis, ma anche tifosissimo della Lazio, squadra alla quale era profondamente legato.

Nel corso della sua carriera, Pietrangeli ha trionfato due volte al Roland Garros, nel 1959 e 1960, diventando il primo italiano a vincere uno Slam. In quegli stessi anni, è stato indicato come numero 3 del mondo. Ha vinto anche due volte gli Internazionali d’Italia, conquistando complessivamente 48 titoli. La sua carriera ha visto anche trionfi prestigiosi come la medaglia d’oro ai IV Giochi del Mediterraneo di Napoli nel 1963, dove sconfisse lo spagnolo Manuel Santana, e la medaglia di bronzo nel doppio insieme a Sirola.

Nel 1968, ha ottenuto un’altra medaglia di bronzo, questa volta nel singolare maschile durante il torneo di tennis ai Giochi Olimpici di Città del Messico. Pietrangeli ha anche detiene il primato mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente di sempre nella manifestazione, con 34 successi in 42 partite, anche se il suo sogno di vincere la Coppa Davis è arrivato solo da capitano nel 1976.

Un atleta che ha scritto la storia del tennis mondiale, che ha sempre mostrato un grande amore per la Lazio, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti gli sportivi italiani.

