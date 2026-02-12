Ma quale Vlahovic, il Milan ha già scelto: nuovo bomber dalla Premier

Altro che Vlahovic, il Milan prepara un colpo da novanta dalla Premier League per consegnare ad Allegri un attaccante di livello assoluto e cambiare volto al reparto offensivo.

Il Milan guarda avanti, infatti la sensazione è che dalle parti di Casa Milan si stia lavorando sotto traccia per costruire una squadra capace di fare il definitivo salto di qualità. Massimiliano Allegri ha ridato solidità, equilibrio e soprattutto mentalità vincente a un gruppo che negli ultimi anni ha vissuto alti e bassi.

Però adesso serve qualcosa in più, un leader offensivo che possa garantire gol pesanti e continuità internazionale. Ecco perché, senza ombra di dubbio, il tema centravanti è diventato prioritario nelle stanze della dirigenza.

Il MIlan lo prende dalla Premier League

Dopo l’arrivo di Füllkrug, che ha portato esperienza e fisicità, e dopo il tentativo sfumato per Mateta a causa di problemi fisici che hanno frenato ogni trattativa, il club ha deciso di cambiare approccio. Basta scommesse, basta operazioni a metà.

Il Milan vuole un attaccante di prima fascia, uno che possa essere il riferimento assoluto del nuovo ciclo. Tare, chiamato a costruire un progetto ambizioso, lo sa bene e si sta muovendo su più tavoli.

Il nome che circola da settimane è quello di Dusan Vlahovic. I rossoneri hanno mantenuto vivi i contatti con l’entourage del serbo per capire margini e condizioni dell’operazione. Però la strada è in salita. L’attaccante della Juventus, consapevole che la sua avventura a Torino sia ormai ai titoli di coda, si aspetta offerte importanti da diversi top club europei. Il nodo, come spesso accade, è legato all’ingaggio.

Gabriel Jesus nei monitor del Milan (Foto IG @dejesusoficial

– calcionews24.com)



La proposta milanista si aggira intorno ai sei milioni di euro netti a stagione, una cifra significativa ma che al momento non soddisfa le richieste del giocatore. E così la trattativa resta complessa, appesa a valutazioni economiche che potrebbero cambiare solo davanti a un deciso passo indietro del bomber serbo.

Intanto, però, il Milan non resta fermo a guardare. Anzi, sta esplorando con attenzione il mercato inglese, dove c’è un profilo che intriga e non poco. Si tratta di Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal e internazionale brasiliano, un giocatore che unisce esperienza, qualità tecnica e abitudine a palcoscenici importanti. Il suo contratto con i Gunners scade nel 2027, ma a Londra qualcosa potrebbe muoversi qualora il club decidesse di rinnovare profondamente il reparto offensivo.

Gabriel Jesus rappresenterebbe un profilo diverso rispetto a Vlahovic, forse meno centravanti puro ma certamente più versatile. Può giocare da prima punta, da esterno, dialoga con i compagni e ha una mentalità internazionale forgiata tra Manchester City e Premier League. Allegri, che ama gli attaccanti intelligenti tatticamente, lo accoglierebbe a braccia aperte. Senza ombra di dubbio porterebbe una dimensione nuova al Milan, aggiungendo imprevedibilità e dinamismo a un reparto che ha bisogno di qualità oltre che di gol.

La sensazione è che il vero colpo possa arrivare proprio dall’Inghilterra. Altro che Vlahovic, dunque. Il Milan vuole stupire e regalarsi un fuoriclasse capace di accendere San Siro e di far sognare i tifosi. Il mercato è ancora lungo, però il messaggio è chiaro: i rossoneri non vogliono più inseguire, vogliono tornare a comandare. E per farlo serve un attaccante all’altezza delle ambizioni.