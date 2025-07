Maglia Atalanta 2025/2026, svelate le nuove casacche nerazzurre per la prossima stagione - Calcio News 24

Maglia Atalanta 2025/2026, svelate le nuove maglie nerazzurre della squadra di Ivan Juric. Il comunicato

Svelata la nuova maglia dell’Atalanta per la stagione 2025/2026: la prima targata New Balance. Ecco il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO

Atalanta BC e New Balance hanno il piacere di presentare il nuovo Home Kit per la stagione 2025/26, un design che celebra la storia del club introducendo al contempo dettagli innovativi rivolti al futuro.

La nuova divisa sfoggia con orgoglio le inconfondibili strisce verticali nerazzurre, aggiornate con un tocco sottile ma deciso. Un pannello traspirante sul retro della maglia cambia abilmente l’orientamento delle strisce nere e blu, aggiungendo un tocco moderno a un design classico.

Il kit della stagione include pantaloncini e calzettoni neri, ciascuno caratterizzato da due fasce orizzontali che incorniciano la scritta “Dea” sul fronte e il logo New Balance sul retro. Questi elementi rafforzano l’identità orgogliosa del club e il suo profondo legame con la città di Bergamo.

“L’home kit 2025/26 dell’Atalanta è un’espressione di innovazione e tradizione -ha dichiarato Kenny McCallum, Senior Director of New Balance Football Product-. Nel rispetto della storia del club, questo design ispirerà giocatori e tifosi mentre l’Atalanta si prepara ad affrontare una nuova ed entusiasmante stagione”.

“Atalanta è felice di presentare ufficialmente l’Home Kit 2025/26 griffato New Balance -ha dichiarato Romano Zanforlin, Direttore Commerciale e Marketing Atalanta BC-. Una maglia che unisce tradizione e innovazione, con quel tocco di grinta che da sempre contraddistingue lo spirito nerazzurro. È più di una divisa: è un simbolo. È Atalanta”.

Come per tutte le divise della stagione 2025/26, anche questo kit integra le più recenti tecnologie di performance. Sviluppata con la tecnologia NB Dry, la maglia è realizzata con tessuti di ultima generazione che favoriscono la traspirazione e aiutano a mantenere i giocatori freschi e asciutti, sia dentro che fuori dal campo. Accorgimenti tecnici, come le applicazioni termoadesive e i pannelli laterali traspiranti, garantiscono il massimo comfort e una vestibilità ottimale.

Il nuovo Home Kit 2025/26 dell’Atalanta firmato New Balance sarà disponibile a partire dalle ore 10 del 17 luglio negli Atalanta Store, su www.newbalance.com e nei rivenditori autorizzati in tutta Italia.

FONTE FOTO ATALANTA.IT