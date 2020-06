Maglia Bayern Monaco 2020-2021 ecco il kit ufficiale – FOTO

Nonostante la stagione corrente debba ancora concludersi, il Bayern Monaco ha già presentato il kit per la prossima stagione.

Poche le novità rispetto all’ultimo kit usato dal club bavarese: classica divisa total red, con colletto e bordi bianchi, più le bande verticali sempre bianche sui lati. Lo sponsor tecnico è Adidas, quelli commerciali T-Mobile e Qatar Airways.

Official: Bayern's new home kit for next season has been unveiled pic.twitter.com/R6mm03TWUW

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 10, 2020