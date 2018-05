Maglia Juventus 2018-19, le prime foto dal web della divisa fatta da Adidas: sui social c’è già chi prende in giro i bianconeri…

Ancora non è ufficiale la nuova maglia della Juventus, che su Twitter sono partite le critiche. Adidas probabilmente presenterà la divisa della Juve il prossimo 15 maggio, in modo tale da farci giocare la Juventus in casa col Verona all’ultima di Serie A. Sul web, grazie al lavoro di Footy Headlines, sono già uscite le prime foto della nuova divisa. Avrà strisce larghe, che a molti non sono piaciute.

A tanti non va già la “toppa” nera dello sponsor Jeep, che fa assomigliare lo stesso sponsor e le due righe nere a una enorme “H”. Addirittura c’è chi l’ha paragonata alle casacche dell’Udinese, che negli ultimi anni ha giocato con righe larghe come quelle della prossima maglia della Juve. Insomma, il lavoro di Adidas è piaciuto a pochi, e c’è anche chi ha provato a fare una sua personale correzione.

La divisa del prossimo anno…… La vera maglia della Juventus degli è quello degli anni 80….

Che palle ogni anno. pic.twitter.com/vMW4yJAgk1 — crocket-milano 35 (@juveworld35) 8 maggio 2018

Quando sei un designer Adidas ma sei pigro, non hai voglia di lavorare né tantomeno di creare la maglia della Juventus e allora prendi i kit base e ci togli la striscia centrale pic.twitter.com/Ing8i0I4A1 — Mazinho (@Dan_Maze) 8 maggio 2018

Strisce larghissime, maniche monocolore, retro con una sola striscia nera, ritorno della toppa inguardabile. Una maglia che di Juventus ha 0.

Rimpiango gli anni ’80-’90. #NoAllaToppa #NoToppaJeep pic.twitter.com/f2289Qu082 — Antonio Palermo (@antoniopalermoo) 8 maggio 2018

Cara @juventusfc , con tutto il ❤… basta con la TOPPA JEEP, sciupa la maglia drasticamente.

La soluzione della scritta contornata si è dimostrata ottima ed efficace. La Maglia è una cosa importante!!!! 🖤🏳🏴 RT se condividi 😜@adidasfootball @Jeep @andagn https://t.co/uRInG9K4gn — Alexander Supertramp (@Super3mp) 8 maggio 2018