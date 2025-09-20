Juventus, in arrivo nel 2026 una maglia celebrativa blu in stile anni ’70 – FOTO

Juventus, in arrivo la prossima stagione una maglia celebrativa blu in stile anni ’70 – FOTO

Le indiscrezioni sulle future divise della Juventus continuano a far discutere i tifosi. L’ultima novità, riportata dal portale La Maglia Bianconera, riguarda un progetto speciale previsto per l’estate 2026: una maglia celebrativa di colore blu, ispirata alle storiche divise da trasferta degli anni Settanta. Non sarà indossata in campo, ma proposta come capo lifestyle, pensato per celebrare un’epoca d’oro del club bianconero.

Un omaggio firmato Adidas Originals

Secondo le prime informazioni, Adidas, sponsor tecnico della Juventus dal 2015, realizzerà il modello sotto il marchio Adidas Originals, riconoscibile dal logo con il trifoglio. Questo dettaglio conferma la natura “casual” della maglia, lontana dalle esigenze tecniche del gioco. Il design riprenderà fedelmente uno dei kit away della prima metà degli anni ’70, caratterizzato da un elegante girocollo. A differenza dell’originale, sarà arricchito da tre stelle dorate sul petto, simbolo dei più di 30 Scudetti conquistati nella storia del club.

Il richiamo alla storica vittoria di Bilbao

La scelta del blu non è casuale: richiama immediatamente la Coppa UEFA 1977, primo trofeo europeo della Juventus, vinta nella finale di ritorno al San Mamés contro l’Athletic Bilbao. In quella squadra militavano campioni come Dino Zoff, portiere e capitano simbolo di affidabilità, e Marco Tardelli, centrocampista grintoso destinato a diventare una leggenda azzurra. All’epoca la divisa presentava un colletto a polo, ma il nuovo modello si inserisce in una serie di omaggi a quell’era indimenticabile.

Strategia nostalgia per la stagione 2026/27

Questa operazione sembra parte di una strategia più ampia. Secondo i rumors, anche la prima maglia della stagione 2026/27 sarà ispirata al kit del 1976/77, quello indossato da una delle squadre più forti della storia bianconera, guidata in panchina da Giovanni Trapattoni, allenatore capace di coniugare solidità difensiva e talento offensivo.

I tifosi juventini possono quindi aspettarsi un vero e proprio tuffo nel passato, con divise che uniscono tradizione e modernità. La maglia blu celebrativa, destinata a diventare un pezzo da collezione, rappresenterà non solo un omaggio alla storia del club, ma anche un simbolo di identità per chi vive la Juventus non solo come squadra, ma come passione senza tempo.