Maguire condannato ufficialmente a 15 mesi di carcere con sospensione condizionale: la sentenza per il difensore del Manchester United e la ricostruzione della vicenda

Maguire è stato condannato a 15 mesi di carcere con sospensione condizionale: la sentenza riguardante il difensore del Manchester United

La lunga e complessa odissea legale che ha visto protagonista Harry Maguire è giunta a un punto di svolta decisivo. Secondo quanto riportato dall’autorevole emittente britannica Sky Sports, il calciatore è stato ufficialmente condannato a 15 mesi di carcere, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il verdetto chiude uno dei capitoli più turbolenti della vita extra-calcistica del giocatore, legato a un grave episodio di cronaca avvenuto in Grecia diverso tempo fa.

L’incidente a Mykonos: la rissa e l’arresto

I fatti al centro del processo risalgono all’estate del 2020. Durante un periodo di vacanza sull’isola greca di Mykonos, il difensore è rimasto coinvolto in una violenta rissa. La situazione è rapidamente degenerata con l’arrivo delle forze dell’ordine locali, portando all’arresto immediato del giocatore e di altre persone presenti con lui in quella turbolenta notte.

Le indagini e le testimonianze raccolte in questi anni hanno dipinto un quadro accusatorio particolarmente pesante per il tesserato dei Red Devils.

I capi d’accusa: lesioni, tentata corruzione e violenza

Le autorità giudiziarie elleniche hanno esaminato a fondo la vicenda. Il tribunale ha infatti riconosciuto il calciatore colpevole di reati decisamente gravi. Nello specifico, la condanna a 15 mesi è scaturita dalle seguenti accuse:

Ripetute lesioni personali

Tentata corruzione

Violenza contro dipendenti pubblici

Le conseguenze della sospensione condizionale

Trattandosi di una pena di 15 mesi, il giudice ha concesso la sospensione condizionale. Questo significa che il difensore del Manchester United non dovrà scontare materialmente il periodo di detenzione in un istituto penitenziario, a patto di mantenere una condotta irreprensibile nei termini stabiliti dalla legge greca.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo