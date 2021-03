Manchester United, Maguire: «Esaltati dalla sfida con il Milan»

Harry Maguire, capitano del Manchester United, parla in vista della sfida contro il Milan in Europa League: ecco le sue dichiarazioni

Harry Maguire, capitano del Manchester United, ha parlato della sfida con il Milan in un’intervista a Uefa.com.

MILAN – «Da ragazzo seguivo sempre il Milan, che è una grande squadra. San Siro è uno stadio leggendario e quando ci hanno detto chi ci era toccato eravamo esaltati. Sarà una sfida emozionante».

DALOT – «Diogo è in prestito dallo United e sono sicuro che qualche mio compagno lo avrà già sentito. Sappiamo che il Milan è forte: quest’anno va anche bene in campionato, dunque sarà una gara difficile».

CAPITANO DELLO UNITED – «È un grande privilegio. Ho la fortuna di essere il capitano di questa squadra ed è un grande onore. Faccio tutto il possibile per essere un bravo capitano; ovviamente, ciò che conta è iniziare a vincere trofei e partite con continuità. Sono molto esigente. Di sicuro, i miei compagni dicono che mi faccio sentire in campo e anche in spogliatoio».