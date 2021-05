Mahrez promette: «Voglio chiudere la mia carriera al Manchester City»

Ryad Mahrez ha parlato a RMC Sport del suo futuro e del titolo vinto con il Manchester City. Le sue parole

CARRIERA – «Mi sento benissimo al Manchester City. Non ho voglia di cercare un altro club. Non so come andrà a finire la situazione, ma mi trovo bene in questa città e voglio stare qui ancora a lungo. Voglio concludere la mia carriera in Inghilterra al Manchester City».

TITOLO – «Il titolo? Beh, con il Leicester ho vinto il mio primo titolo di Premier League e nessuno si aspettava che ciò accadesse. Avrò sempre ricordi speciali di questo evento ma anche vincerlo col Manchester City ha il suo valore. Non è stato facile. La concorrenza era tanta ogni anno. Quando il Liverpool ci ha strappato il titolo, eravamo scontenti, e questo ci ha motivati. Quindi diventare di nuovo campioni è stato ancora più speciale».