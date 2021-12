Maicon racconta: «Proposi una scommessa a Mourinho e lui perse»

Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport Maicon ha raccontato un aneddoto legato a José Mourinho: le sue parole

ANEDDOTO A SIENA – «La volta in cui feci una doppietta a Siena per avere una settimana in più di vacanza post Natale si conosce già. Quel che non si sa, è che la scommessa la proposi io…così io partii felice e Mourinho perse. Ma in fondo, fu una vittoria anche per lui, no?».