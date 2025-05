Milan Bologna, Maignan chiaro: «Abbiamo molta fame per domani sera. La nostra stagione con la coppa verrà giudicata...» - Calcio News 24

Maignan, portiere rossonero, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Milan Bologna

In vista di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa Mike Maignan. Ecco le dichiarazioni

L’UMORE DELLA SQUADRA: «Abbiamo tanta fame di vittoria, vogliamo conquistare il trofeo per noi e per tutti i milanisti. Sappiamo che domani è una giornata importante per questa stagione, possiamo scrivere una pagina positiva della storia del club. Dobbiamo tenere il sangue freddo, è quello che ci ha permesso di arrivare fin qui».

DIFESA A TRE PIU’ SICURA?: «Ho fiducia sia che giochiamo a tre, a due o a uno. C’è fiducia nei miei compagni. A volte il vento gira a favore altre contro, ora siamo in un momento buono e dobbiamo approfittarne».

VINCERE LA COPPA UNA “SCUSA” PER MASCHERARE IL CAMPIONATO?: «Dobbiamo pensare solo a domani, non a quello che è stato venerdì o a quello che sarà con Milan e Roma».

QUANTO VUOI VINCERE DOMANI? – «Per me è importantissimo vincere domani come conta vincere tutti i trofei. Tutti vogliono vincere».